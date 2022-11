Sicherheitsgefühl wichtiger als Sparen : Issum auch nachts mit hellen Straßen

Die Straßenlaternen in Issum bleiben auch nachts an. Der rote Aufkleber würde Laternen kennzeichnen, die nachts ausgeschaltet werden. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Issum Die CDU hat beantragt, an Wochentagen die Straßenbeleuchtung von 0 bis 5 Uhr auszuschalten. Die Verwaltung hat mit der Polizei gesprochen und sieht Sicherheitsbedenken.

Die Energiekrise macht nicht nur den privaten Haushalten zu schaffen, sondern auch den kommunalen. Strom wird sehr teuer. Deswegen lautet der Vorschlag der Issumer CDU im Rahmen der Haushaltsberatungen: Lampen aus. Die Straßenlaternen sollen montags bis freitags in der Zeit von 0 bis 5 Uhr ausgeschaltet bleiben. Das soll nicht nur Energie sparen, sondern auch Vorteile für die Umwelt bringen. Stichworte sind Lichtverschmutzung, Insektenschutz sowie CO 2 -Minderung.

Im Haupt- und Finanzausschuss führte Susanne Hackstein vom Ordnungsamt aus, dass die Verwaltung diese Maßnahme sehr kritisch sieht, ebenso die Polizei . „Die gefühlte Sicherheit der Bürger ist sehr hoch anzusehen“, erklärte sie. Außerdem sei es den Menschen schwer zu vermitteln, dass sie zum Schutz vor Einbrüchen im Haus Licht machen sollen, es aber draußen und vor allem in den Einfahrten zu den Häusern stockdunkel gemacht wird.

Hinzu komme noch eine verkehrsrechtliche Problematik. Wer sein Auto im Stockdunkeln parkt, der muss zumindest das Parklicht anschalten. Wer das nicht macht, begehe einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, erklärte Susanne Hackstein. Weil es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, könnten sogar Bußgelder verteilt werden. Aber im Dunkeln würde sie ihre Kollegen nicht mehr allein rausschicken, sondern zu zweit, was sich wiederum auf die Personalkosten auswirkt. Zusätzliche Kosten verursache auch das Aufbringen von Aufklebern, die an jede Laterne gehörten, die nachts abgeschaltet wird. Bei 1900 Laternen, sechs Euro pro Aufkleber plus fünf Euro fürs händische Aufkleben, sind das laut Verwaltung 45.600 Euro. Sollten die Laternen dann irgendwann wieder durchgängig leuchten, müssten die Aufkleber wieder entfernt werden.