Wirtschaft in Straelen : Neue Preisträger der „Grünen Couch“ im Mittelpunkt

Die neuen Preisträger Nicolai Müller sowie Claudia und Clemens Rattmann (auf der Couch v.l.) nahmen im Forum die Glückwünsche von Bürgermeister Bernd Kuse, Blumenmädchen Marie van Bebber und Wirtschaftsförderer Uwe Bons (hinten v.l.) entgegen. RP-Foto: Bechhaus Foto: Rüdiger Bechhaus

Straelen Zum 20. Mal ist am Donnerstagabend der Straelener Wirtschaftspreis verliehen worden. Er ging an Claudia und Clemens Rattmann von der Light Walk GbR sowie an Nicolai Müller. Viel Applaus gab es im voll besetzten Forum.

Der Straelener Wirtschaftstreff ist ein großes gesellschaftliches Ereignis in der Blumenstadt. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend wieder. Alle Plätze im Forum waren besetzt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die mittlerweile 20. Verleihung des Wirtschaftspreises „Grüne Couch“ an Persönlichkeiten, die sich für Straelen stark machen. Die Auszeichnung ging an Claudia und Clemens Rattmann von der Light Walk GbR sowie an Nicolai Müller.

Insgesamt habe es elf Bewerbungen gegeben, sagte Straelens Wirtschaftsförderer Uwe Bons im Vorfeld der RP. „Wir haben immer zwischen zehn und 15 Vorschläge, und es sind immer gute Vorschläge.“ Wie im vergangenen Jahr ist es kein Preis der Straelener Wirtschaftsförderung mehr, sondern einer der Stadt Straelen. Die Empfehlung kommt laut Bons aus dem Beirat der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ihr sei der letztlich entscheidende Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur gefolgt.

Claudia und Clemens Rattmann und ihr Einsatz für den Light Walk waren preiswürdig. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Das Programm des Wirtschaftstreffs Begrüßung durch Bürgermeister Bernd Kuse Vortrag von Andreas Hübner zum Thema „Zwischen Weltrettung und Homo Oeconomicus – Unternehmerisches Handeln auf dem Weg zur Klimaneutralität“ Verleihung der „Grünen Couch 2022“ Abschluss mit dem Grünkohlessen

Bons stellte den Gästen im Forum die Preisträger vor. Bildkräftig porträtiert wurden die Geehrten durch Filmbeiträge von Gerhard Seybert. Folien an der Leinwand und die Laudatio von Bons begründeten die Auswahl der Preisträger und zählten deren Verdienste auf.

Claudia und Clemens Rattmann setzten den Light Walk in Straelen als einzigartige Veranstaltung in den Jahren 2018 und 2021 um. Mehr als 6000 Teilnehmer waren 2021 bei dieser Wanderung mit Lichteffekten dabei, die Start und Ziel in Straelen hat. Die beiden „Macher“ banden dabei Vereine und Organisationen vor Ort ein und schafften es, Besucher, Unterstützer und Sponsoren zu begeistern. Vom Vorverkaufsbeginn bei Straelener Veranstaltungen profitieren auch diese Angebote. Froh ist Bons darüber, dass sich die Rattmanns auch durch Corona und Dauerregen nicht unterkriegen lassen. Sie planen den nächsten Light Walk für den 21. September 2024. Der Vorverkauf dafür startet beim Weihnachtsmarkt 2023.

Nicolai Müller mit einem Dankeschön für eines seiner vielen Projekte. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Applaus brandete auf, als Claudia und Clemens Rattmann die Bühne betraten. Dort nahmen sie die Glückwünsche von Bons entgegen sowie von Bürgermeister Bernd Kuse und dem Straelener Blumenmädchen Marie van Bebber. Handy-Kameras wurden zuhauf in die Höhe gereckt, als die erste „Grüne Couch“ des Abends überreicht wurde.

Die zweite Trophäe ging wenig später an Nicolai Müller. Der geschäftsführende Gesellschafter eines Familienunternehmens, der Steuerberatungsgesellschaft Daamen Müller Hufschmidt, sei mit Herzblut und Leidenschaft, so Bons, für seine Heimatstadt Straelen aktiv, die von seinem großen Engagement und seinen vielfältigen Projektideen profitiere. So hat Müller die innovative Ausbildungsveranstaltung „Karriere-Kick“ nach Straelen geholt und mit seinem Team unterstützt. Großes soziales Engagement beweist er unter anderem durch die Gründung der Stiftung „Du bist wertvoll“, durch die Potenziale bei Kindern gefördert werden sollen. Unterstützer des Straelener Blumenmädchens ist er ebenso wie Sponsor und Förderer vieler Vereine und Veranstaltungen, etwa der Handballabteilung des SV Straelen und des Sauerlandlagers. Viele Gründe also für Beifall aus den Reihen des Publikums.