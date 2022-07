Gesunder Garten in Geldern : Waldorf-Kita ist Kneipp-zertifiziert

Geldern In einer Ecke des Wildgartens ist ein Kneipp-Garten eingerichtet worden. Darin befinden sich unter anderem Wassertretbecken und Trampelpfade.

In eine Ecke des grünen Erlebnisparadieses ist der Kneipp-Garten eingezogen. Ein Haus bildet die Basis und beherbergt pädagogisches Material. Drum herum gibt es alles, was das Kneipp-Herz begehrt: zwei Wassertretbecken mit Haltegeländern, Gießkannen zur Wasserbehandlung und Trampelpfade mit unterschiedlichen Untergründen: Rinde, Sägespäne, Moos, Wolle und Holzzweige warten auf barfußlaufende Entdecker.

Eine Mutter ergänzt: „Die Kinder wurden von Beginn an eingebunden. ‚Wo soll der Kneipp-Bereich entstehen?‘, ‚Wie ist es wohl, durch eiskaltes Wasser zu waten?‘ All diese Dinge wurden früh an die Kinder herangeführt und werden von Beginn an super angenommen.“