Neu-Rentnerin : Die Frau mit dem „Gotteskoffer“

Petra Pasch (in der Mitte liegend) geht nach mehr als 40 Jahren in den Ruhestand. Sie bekam einen herzlichen Abschied. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Walbeck Mehr als vier Jahrzehnte war für Petra Pasch der St.-Lucia-Kindergarten in Walbeck der Mittelpunkt ihres Schaffens. Jetzt geht die Erzieherin in den Ruhestand. Was die 63-Jährige initiiert hat. Und welche Pläne sie schmiedet.