Kriminalität : Geldautomat gesprengt

Die Polizei fahndet nach einem Auto mit niederländischem Kennzeichen. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Wachtendonk Unsanft durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen wurden am Samstag mehrere Anwohner am Friedensplatz in Wachtendonk. Wie die Polizei am Montag weiter meldete, sprengten Unbekannte gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten in der dortigen Sparkassenfiliale.

