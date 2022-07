Am Bahnhof Köln-Mülheim : Unbekannter schubst 28-Jährige ins Gleisbett – Bundespolizei ermittelt

Köln Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagmorgen schubste eine unbekannte männliche Person am Bahnhof Köln-Mülheim eine 28-Jährige ins Gleisbett. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Eine junge Frau ist vom Bahnsteig eines Kölner Bahnhofs von einem Unbekannten ins Gleisbett gestoßen worden. Rettungskräfte brachten die verletzte 28-jährige Kölnerin am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Zeugenbefragungen und Videoauswertungen hätten ergeben, dass es zuvor zu einem Streit am Bahnhof Köln-Mülheim zwischen der jungen Frau und dem unbekannten Angreifer gekommen sei, ehe er ihr ins Gesicht geschlagen und sie ihn getreten habe. Der Unbekannte habe die Frau dann geschubst, so dass sie ins Gleisbett gefallen sei.