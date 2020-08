Fußball-Testspiele : Viktoria Goch gewinnt weiter und beweist Fair Play

Kreis Kleve Der Bezirksligist setzt sich beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 2:0 durch. Beide Tore fallen vor der Halbzeitpause. Auch der TSV Wachtendonk-Wankum und der RSV Praest verbuchen Erfolge.

In der Vorbereitung hat Viktoria Goch das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Der Fußball-Bezirksligist mit Ambitionen auf einen Spitzenplatz gewann auch sein drittes Testspiel. Er setzte sich am Sonntag beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 2:0 (2:0) durch. Die Neuzugänge Niklas Zaß (23.) und Velibor Geroschus (30.) erzielten die Treffer, bei denen der Gastgeber fleißig Hilfestellung leistete.

Beide Teams beendeten die Partie mit jeweils nur zehn Spielern auf dem Feld. Die SV Hö.-Nie. hatte schon in der ersten Hälfte die angeschlagenen Daniel Groß (41.) und Marcel Schütze (44.) aus dem Spiel nehmen müssen. In der Pause tauschte Trainer Sven Schützek noch zweimal, weshalb sein vorgeschriebenes Auswechselkontigent erschöpft war, als die Partie nach einer Stunde auch für Marvin Hitzek wegen einer Verletzung beendet war. Da die SV Hö.-Nie. jetzt keinen Akteur mehr in die Partie bringen durfte, nahm der Gocher Coach Daniel Beine einen seiner Spieler freiwillig vom Feld. „Das war eine sehr faire Geste“, sagte Schützek, der sich über die Fehler ärgerte, die zu den Gegentoren geführt hatten. „Das müssen wir abstellen.“ Viktoria-Coach Beine war mit seinem Team sehr zufrieden. „Die Leistung war gut. Entscheidend ist, dass wir diese Form jetzt in die Saison transportieren“, sagte er.