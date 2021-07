Freier Eintritt ins Freibad : Gratis-Schwimmen für Straelener Kinder in Walbeck

Gratis-Schwimmen für Straelener Kinder in Walbeck

Das Waldfreibad in Walbeck hat eine große Liegewiese rund um die Wasserbecken. Foto: ANDREA BOWINKELMANN

Straelen Die Stadtverwaltung setzt damit einen Beschluss des Stadtrates um. Kindern bis 17 Jahre sollen die Ferien ein wenig verschönert werden. Die Regelung gilt bis zum 17. August.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahre, die in Strae­len wohnen, dürfen in den Sommerferien kostenlos im Waldfreibad Walbeck schwimmen gehen. Das teilt die Straelener Stadtverwaltung mit.

Da die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie starke Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, hat der Straelener Rat in seiner jüngsten Sitzung über die Idee diskutiert, den Kindern während der Sommerferien freien Eintritt ins Walbecker Freibad zu ermöglichen. „Zwar hat unser Schwimmbad auch wieder geöffnet, allerdings sind die Besucherzahlen auf Basis des Corona-Hygienekonzeptes begrenzt. Wir haben uns daher mit dem Bäderverein des Waldfreibads Walbeck abgestimmt und eine Lösung gefunden, um den Kindern die Sommerferien etwas zu verschönern“, freut sich Bürgermeister Bernd Kuse.