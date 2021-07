50 Jahre Städtebauförderung : Eine Stimme für Gelderner Heilig-Geist-Kirche

Seit dem Vorjahr wird die Heilig-Geist-Kirche auch abends angestrahlt. Vier Strahler schalten sich in der Dämmerung ein und beleuchten den Kirchturm bis Mitternacht. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Vier zusätzliche Strahler setzen den barocken Turm ins recht Licht. Möglich gemacht hat dies ein NRW-Förderprogramm. Mit dem Projekt nimmt die Stadt Geldern nun an einem landesweiten Fotowettbewerb teil.

Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung ein ganz besonders: Sie feiert 50-jähriges Bestehen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit.

Ab sofort sind die Bürger aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen. Abgestimmt werden kann unter: www.mhkbg.nrw/geldern-1. Auch die Stadt Geldern nimmt am Wettbewerb teil – mit dem Projekt der angestrahlten Heilig-Geist-Kirche, das im Vorjahr im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms umgesetzt wurde. Vier zusätzliche Strahler tauchen seitdem den markanten Turm der Heilig-Geist-Kirche in ein attraktives Licht und setzen den preußischen Barockbau aus dem Jahre 1740 in Szene. „Das Förderprogramm ist ein Baustein des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Innenstadt“, erklärt Anja Sommer von der Planungsabteilung im Gelderner Rathaus.