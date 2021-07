Präsenzunterricht in Geldern aufrechterhalten : BiG will Lösung für Schulen nach den Ferien

Markus Peukes, Fraktionsvorsitzender der BiG, sorgt sich, wie es nach den Sommerferien an den Schulen in Geldern weitergehen soll. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Mit Filtern und speziellen Lüftungssystem will die Fraktion die Situation in den Gelderner Klassenräumen verbessern. Die außerplanmäßigen Investitionen könnten zu einer entspannteren Lernsituation beitragen.

Die BiG – Bürger in Geldern – macht sich Sorgen, wie es nach den Sommerferien in den Schulen weitergeht. Bislang wurde mit regelmäßigem Stoßlüften für Luftaustausch gesorgt. Dies sei in der wärmeren Jahreszeit ein probates Mittel, so der BiG-Fraktionsvorsitzende Markus Peukes. „Dennoch dürfen wir die nasse und kalte Herbst- und Winterzeit nicht ignorieren in der Hoffnung, dass die Pandemie dann überstanden ist und somit die oben genannte Lüftungsform entfällt.“