Corona im Kreis Kleve : Hier sind Impfungen ohne Termin in dieser Woche möglich

Hier sind Impfungen ohne Termin in dieser Woche möglich

Die Coronavirus-Impfung ist in dieser Woche wieder ohne Termin im Kreis Kleve erhältlich. Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Kleve Auch in dieser Woche besteht im Kreis Kleve die Möglichkeit, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mobile Teams kommen dafür sogar in die Städte und Gemeinden des Kreises Kleve gefahren. Ein Überblick.

Die Impf-Angebote richten sich an Personen ab 16 Jahre. Für die Impfungen bieten der Kreis Kleve und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna an – je nach Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf Auswahl besteht für die Gäste nicht. Ein Überblick.

Kerken Montag, 19. Juli, 15 bis 19 Uhr, Turnhalle an Dennemarkstr. 11

Endlich auch in Wermelskirchen

Endlich auch in Wermelskirchen : Mobiles Impfen ohne Termin im Rathaus-Innenhof

Kalkar Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. Juli, jeweils 9 bis 17 Uhr, Impfzentrum Kreis Kleve, Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, den QR-Code für den digitalen Impfausweis vor Ort auszudrucken, wie es vom Kreis heißt. Mit den entsprechenden Bescheinigungen können Geimpfte diesen aber in Apotheken ausstellen lassen. Vier Wochen nach dem Termin der Erstimpfung werden die mobilen Teams erneut für die Zweitimpfungen alle Städte und Gemeinden aufsuchen. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, erhält unkompliziert die Zweitimpfung auf einem anderen Weg: in jedem beliebigen Impfzentrum – wahlweise mit oder ohne Terminreservierung – und in den Hausarztpraxen vor Ort.