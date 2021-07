Sozialdienst im Gelderland : Landrätin verspricht mehr Hilfe für den Pflegedienst

Landrätin Silke Gorißen besuchte das Haus der Diakonie in Geldern. Foto: Schmelting Foto: Schmelting

Geldern Die Versorgung von Suchtkranken, der digitale Weg zum Arzt und der Pflegebedarfsplan sind nur einige Themen, die die Diakonie mit Silke Gorißen besprochen hat.

Landrätin Silke Gorißen hat in Geldern das Haus der Diakonie besucht. „Bis zu 14 Menschen können wir an einem Tag betreuen“, informierte Tagespflegeverbundleiterin Angelika Jacobs. Die Diakonie vermietet im Kreisgebiet insgesamt 35 Wohnungen. Diese können übergangsweise von Menschen angemietet werden, die es auf dem Wohnungsmarkt schwer haben.

Die Landrätin machte einen Rundgang durchs Haus. Beeindruckt war sie von der Kapelle, die zum Gebet einlädt. Außerdem ist die Kapelle ein Ort, um in Ruhe Abschied zu nehmen. Etwa von den durch die Diakonie betreuten Menschen, die anonym ohne Angehörige bestattet wurden.

Im Gespräch baten Mitarbeitende bei einigen Themen um Rückmeldung der Landrätin: „Im Südkreis gibt es seit längerem nur einen Arzt, der die Methadon-Behandlung durchführt“, so BeWo-Fachbereichsleiter Dirk Boermann. Wenn dieser in Rente gehe, hätten weniger mobile Suchtkranke ein Problem. „Außerdem machen viele Ärzte keine Hausbesuche mehr“, sagte Jörg Schlonsok, stellvertretender Fachbereichleiter der Pflegerischen Dienste. Auf Nachfrage der Landrätin berichtete Schlonsok, dass die Telemedizin, der digitale Weg zum Arzt, gut angekommen sei. „Aber wir dürfen die Menschen ohne Technikverständnis nicht vergessen“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Joachim Wolff.

Der Pflegebedarfsplan im Kreis bilde vor allem durch Corona die Realitäten nicht komplett ab, so die Erfahrung der Diakonie. Die Landrätin versprach, sich für die Themen mit der Diakonie und anderen Wohlfahrtsverbänden einzusetzen. Ein Termin wurde für Anfang November vereinbart. Auch die besondere Situation eines Flächenkreises sei nicht allen Entscheidern im Land oder Bund bewusst. Für den Betreuungsverein lobte Stefanie Krettek die gute Zusammenarbeit mit der Kreisbetreuungsstelle. Bei Verhandlungen müsste berücksichtigt werden, dass der Betreuungsverein in den vergangenen zehn Jahren rund 1,5 Millionen Euro an Kirchensteuermitteln für die Übernahme dieser staatlichen Aufgabe benötigt habe.