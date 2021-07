Zwei Testspiele bestritten : SV Straelen mit Licht und Schatten

Toshiaki Miyamoto (links) war der einzige Lichtblick im Team des SV Straelen bei der Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein. Foto: Norbert Prümen

Straelen Trainer Benedict Weeks lässt in den beiden Testspielen am Samstag zwei unterschiedliche Teams auflaufen. Beim 0:1 gegen den SC Idar-Oberstein enttäuscht der Fußball-Regionalligist. Besser läuft es beim 4:2 gegen Union Nettetal.

Von Heinz Spütz

Ein Mammut-Programm stand am Samstag für den SV Straelen auf dem Vorbereitungsplan. Vormittags trat der Fußball-Regionalligist in der Sportschule Duisburg-Wedau gegen den SC Idar-Oberstein aus der Verbandsliga Süd-West an, nachmittags spielte das Team beim Oberligisten SC Union Nettetal. SVS-Trainer Benedict Weeks ließ in beiden Partien zwei komplett unterschiedliche Mannschaften auflaufen und verzichte dabei auf Einwechslungen. Der Grund: Er wollte sich von allen Akteuren einen Eindruck beim Einsatz über die volle Distanz verschaffen. Dabei gab es Licht und Schatten.

Das erste Duell verlor der SV Strae­len nach einem Tor von Justin Klein in der 60. Minute mit 0:1 (0:0) gegen den SC Idar-Oberstein, der seit Donnerstag in der Sportschule ein Trainingslager absolvierte. Weeks war nach der Partie mehr als bedient. Denn anders war seine Reaktion, nach dem Schlusspfiff keine Stellungnahme zur Partie abzugeben und seine Spieler anzuweisen, ohne Interviews direkt das Feld zu verlassen, nicht zu interpretieren.

Info Kevin Wolze hält sich beim SV Straelen fit Personalie Kevin Wolze, der zuletzt beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück und zuvor einige Jahre beim MSV Duisburg spielte, hält sich derzeit beim SV Straelen fit. Der 31-Jährige wurde auch schon in Testpartien eingesetzt. Eine Verpflichtung von Wolze scheint nicht ausgeschlossen zu sein. „Das kann ein Thema werden, denn er fühlt sich auch ganz wohl bei uns“, sagt Trainer Benedict Weeks.

Rudi Zedi, Sportlicher Leiter des SV Straelen, redete dagegen Klartext: „Der Trainer ist völlig zu Recht sauer. Gut, das Personalkarussell hat sich heute wieder kräftig gedreht und es waren zwei neue Probespieler dabei. Aber es stand genug Qualität auf dem Platz, um die Begegnung anders zu gestalten. Testspiele sind dazu da, dass jeder Akteur hundert Prozent gibt oder geben sollte, um sich zu empfehlen. Das konnte ich nicht feststellen. Und selbst nach dem Gegentor habe ich kein Aufbäumen des Teams gesehen.“

Einziger wirklicher Lichtblick bei den vielen neuen Kickern im Team war der japanische Neuzugang Toshiaki Miyamoto. Der 22-jährige Verteidiger gefiel durch seine Zweikampfstärke, seinen Offensivdrang, sein Spielverständnis und bot bislang in allen Testpartien die von Zedi geforderte hundertprozentige Leistungsbereitschaft.

Bei der Nachmittags-Vorstellung bei Union Nettetal präsentierte sich der SVS wesentlich dynamischer und zum ersten Mal in den neuen Trikots. Der Gastgeber hielt ordentlich dagegen und ging nach 30 Minuten durch einen Treffer von Leon Falter, der sich im Alleingang gegen die Straelener Defensive durchsetzen konnte, in Führung. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erzielte SVS-Neuzugang Kelvin Lunga per Kopfball den Ausgleich.

Der Coach der Nettetaler wechselte zum zweiten Durchgang eine komplett neue Mannschaft ein. Der Oberligist ging durch Leonard Lekaj (52.) erneut in Führung. Doch in dieser Partie zeigte die Weeks-Elf die richtige Reaktion und drückte ordentlich auf das Tempo. Bei einem Eckball von Tobias Peitz konnte der Gastgeber nicht sauber klären – Kino Delorge nutze die Verwirrung zum Ausgleichstreffer (66.). Keine zwei Minuten später wurde Yassin Merzagua im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Cagatay Kader sicher zur ersten Straelener Führung. Wiederum nach einen Eckball von Tobias Peitz stieg Jelle van Benthem eine Viertelstunde vor dem Abpfiff im gegnerischen Strafraum am höchsten und markierte per Kopfball den Treffer zum 4:2-Endstand für den SV Straelen.