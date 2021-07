Klassische Musik im Gelderland : Junge Pianisten spielen in Kevelaer und Straelen

Marija Tamkeviciute spielt in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen. Foto: KS

Kevelaer/Straelen Einige Konzerte des internationalen Studentenmusikfestivals erklingen vom 19. bis 31. Juli im Klostergarten und in der Bonhoeffer-Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei insgesamt 124 Konzerten beweisen die Teilnehmer des internationalen Studentenmusikfestivals, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Nach dem überragenden Erfolg des Klavierfestivals im vergangenen Jahr, das sogar in der Pandemie-Zeit mit 33 gut besuchten Konzerten in zwei Wochen und einem begeisterten Publikum ein erstaunliches Echo in der Region fand, haben die Veranstalter die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Euregio Rhein-Waal noch intensiviert. Kevelaer und Straelen zählen zu den Spielorten des Festivals, das vom 19. bis 31. Juli dauert.

Michal Oleszak aus Polen eröffnet in Kevelaer die Konzertreihe der acht kostenlosen Klavierkonzerte in der Clemenskapelle im Klostergarten an der Sonnenstraße am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr. Der programmatische Schwerpunkt liegt bei Werken der Romantik. Ebenfalls um 19 Uhr beginnen die Konzerte am Konzertflügel von Clara Strobel aus Belgien (21. Juli), Ana Paula Dominguez-Lacarte aus Spanien und Jana Schell aus den Niederlanden (22. Juli), Kamila Sacharzewska aus Polen (23. Juli), Edwin Szwajkowski aus Litauen (27. Juli), Daniel Garcia Diaz aus Spanien (28. Juli), Naoko Aburaki aus Japan (29. Juli) und Minjae Back aus Südkorea (30. Juli). Die Konzerte enden gegen 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Zur Unterstützung der jungen Musiker wird am Ausgang gesammelt. Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen wie bei den Gottesdiensten. Einlass ist 20 Minuten vor dem Konzert. Näheres ist im Internet erfahrbar unter www.pianofestival-nrl.eu.

In Straelen steht der Flügel in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an der Bahnstraße 23. Auch hier beginnen die Konzerte jeweils um 19 Uhr. Am kommenden Mittwoch, 21. Juli, spielt Marija Tamkeviciute (Litauen) Werke von Domenico Scarlatti, Franz Schubert und Frédéric Chopin. Am Freitag, 23. Juli, gastiert Michał Oleszak (Polen) mit Werken von Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Robert Schumann und Sergej Prokofiev. Das Konzert am Mittwoch, 28. Juli, bestreitet Yoana Rachyeva (Bulgarien) mit Werken von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Franz Liszt. Den Abschluss macht am Freitag, 30. Juli, Giuseppe D’Elia (Italien) mit Werken von Franz Liszt, Maurice Ravel und Sergej Prokofiev.