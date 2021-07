Natur als Hobby : Fotografieren für die gute Sache

Um die Tiere so nah vor die Linse zu kriegen, muss der Naturfotograf oft schon vor Sonnenuntergang unterwegs sein. Foto: Houcken/Samuel Houcken

Kevelaer Samuel Houcken fotografiert seit fünf Jahren Natur und Tiere, unter anderem im Kevelaerer Umland. Damit will er auf den Naturschutz aufmerksam machen, zum Beispiel auf die aussterbenden Schmetterlinge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paula Küppers

Samuel Houcken hat ein ganz besonderes Hobby. Wenn andere in seinem Alter noch selig in ihren Betten schlummern, ist Samuel schon auf den Beinen und läuft mit der Kamera in der Hand durch Wald und Wiesen. Der 24-Jährige ist nämlich Naturfotograf. Um die Tiere vor die Linse zu kriegen, muss er oft schon vor Sonnenaufgang aufstehen.

„Im Schnitt mache ich das so dreimal die Woche. Meine Freundin findet das dann manchmal nicht ganz so toll mit dem frühen Aufstehen“, erzählt er lachend. Der hauptberufliche Mediengestalter fotografiert schon seit gut vier Jahren Vögel, Insekten, Pflanzen und Landschaften. Seine Leidenschaft begann aber noch früher: Schon mit 13 Jahren fing er an, Vögel zu beobachten. Wer ihn auf die Idee brachte? Seine Großmutter.

Samuel Houcken ist immer auf der Suche nach interessanten Motiven. Foto: Houcken/Samuel Houcken

Info Samuels Fotos als Prints kaufen Instagram @samhouphotography Website Auf der Internetseite samhouphotography.de kann man Samuels Fotografien als Prints kaufen, und es gibt gratis eBooks zum Thema Naturschutz und Fotografie. Fotos Die hier abgebildeten Fotos sind alle in Kevelaer und Umgebung entstanden.

„Früher haben wir in Issum ganz in der Nähe von meiner Oma gewohnt. Sie war oft alleine, deshalb bin ich dann zu ihr gegangen und wir haben in ihrem Garten zusammen Vögel beobachtet.“ Kurz danach kaufte er sich die erste Kamera, schoss Fotos und filmte die Tiere. „Das hat mich sofort richtig erfüllt“, erinnert Samuel sich. Seine Leidenschaft für Ornithologie konnte er dann während eines Bundesfreiwilligenjahres in Schleswig-Holstein weiter ausleben. Hier half er Biologen, Vögel zu identifizieren.

Das Hobby ließ ihn auch danach nicht mehr los. „Ich habe durch den Freiwilligendienst viel gelernt. Das versuche ich, an andere Menschen weiterzugeben.“ Deshalb gründete Samuel vor fünf Jahren einen Instagram Account. Jeden zweiten Tag postet er dort Bilder und nimmt die Leute mit auf seine Foto-Touren. Mittlerweile hat der Account fast 10.000 Abonnenten. Samuels Ziel: Deutschlandweit zeigen, wie schützenswert die Natur ist. „Man kann die Natur nur schützen, wenn man weiß, wie es richtig geht.“ Zum Beispiel dürfe man nicht zu nah an einen brütenden Vogel herangehen. Das Tier fühle sich sonst bedrängt und könnte das Nest aufgeben. Auch beim Fotografieren achtet Samuel darauf, nichts kaputt zu machen.

Jeden zweiten Tag postet er neue Bilder – wie das vom Haubentaucher. Foto: Houcken/Samuel Houcken

Während er in der ersten Zeit primär Vögel fotografierte, beobachtet Samuel seit einem Jahr nun auch Schmetterlinge. Schön, aber auch traurig ist dieses Hobby, denn die bunten Falter werden immer weniger. Viele sind vom Aussterben bedroht. Das liegt daran, dass die Futterpflanzen, die die Insekten zum Überleben brauchen, durch Ackerbau immer seltener werden – es gibt nicht genug „wilde Wiesen“. Dabei sind Schmetterlinge als Bestäuber extrem wichtig für die Fortpflanzung von Pflanzen und so letztendlich auch für die Nahrungsmittel der Menschen. „Bei den Schmetterlingen ist das ein leises Sterben, fast heimlich. Viele wissen gar nicht darüber Bescheid“, erklärt Samuel. Was man tun kann? „Jeder kann bei sich im Garten einfach einen Streifen Gras wild wachsen lassen, ohne jede Woche drüber zu mähen.“

Die Schmetterlinge vor die Kamera zu kriegen, sei gar nicht so einfach, erzählt er. Zuerst muss Samuel geeignete Orte finden. Dazu fährt er manchmal ganze Nachmittage mit dem Fahrrad in der Umgebung von Kevelaer herum und sucht nach geeigneten Stellen. Tagsüber kann man die Schmetterlinge allerdings schlecht fotografieren, denn im Flug werden die Bilder meist verwischt. Deshalb muss er dann vor Sonnenaufgang noch einmal zu den Orten fahren, wenn die Schmetterlinge noch an den Grashalmen in Kältestarre schlafen.

Im Frühling flattert Samuel am häufigsten der Aurorafalter vor die Linse. Diese Schmetterlingsart kommt in unserer Region am häufigsten vor. Mit den orangenen Flügelspitzen ist er leicht zu erkennen. Von April bis Juni fliegt der Falter – beobachten kann man ihn am besten da, wo Wald und Wiese aneinandergrenzen. Am Niederrhein fotografiert Samuel besonders gern auf Halden, die etwas höher gelegen sind, sodass die Sonne stärker darauf scheint. „Das lieben Schmetterlinge.“

Seltenere Schmetterlingsarten finde man zum Beispiel in der Grünanlage am Havelring in Geldern und auch auf den Wisseler Dünen, erklärt Samuel. Was in der niederrheinischen Natur besonders einzigartig ist? „Die Wildgänse. Die kann man hier besonders gut beobachten, zum Beispiel auf der Bislicher Insel in Xanten.“