Sportler in Grevenbroich : Turnklub verzeichnet großen Andrang in den Ferien

Grevenbroich Der TK hat für die Sommerferien ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Ziel ist es, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir geben Sport-Freunden einen Überblick über die Angebote des 600 Mitglieder starken Vereins.

Der TK bietet Sportlern jeden Alters die Möglichkeit, sich in den Ferien zu betätigen. Ab 26. Juli starten in der Halle am Schlossstadion donnerstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr die Badminton-Spieler; Zumba steht ab 4. August mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Einfachhalle am BBZ auf dem Plan. Montags und donnerstags, jeweils 17 Uhr, trifft sich darüber hinaus die Nordic-Walking-Gruppe am Klubhaus (Schloßstraße). In Selbstverteidigung können sich Interessierte in der Halle am Schlossstadion montags von 19.30 bis 21 Uhr üben; Trainings in Sachen „Wushu“/Kung-Fu für Kinder findet ab 26. Juli in der Einfachhalle am BBZ statt – und zwar dienstags und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr. Samstags steht das Eltern-Kind-Turnen in der gesamten Ferienzeit auf dem Programm: 9.30 bis 11 Uhr. Eine weitere Gruppe trifft sich ab 21. Juli am selben Ort mittwochs um 15 Uhr. Die Leistungsschwimmer des TK treffen sich ab 26. Juli in der Einfachhalle des BBZ mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Darüber hinaus trainieren sie die ganze Ferienzeit über samstags im Jüchener Hallenbad. Die Zeiten: 16.30 bis 18 Uhr. Wie Vereinschef Gero Catania erklärt, treffen sich zudem die Leichtathleten jeden Tag im Schlossstadion – neben dem TK-Klubhaus trainiert zudem die Faustball-Abteilung unter anderem montags ab 19 Uhr. „Außerdem bauen wir gerade eine neue Bogensportabteilung auf“, berichtet der 50-Jährige, der an der Spitze des rund 600 Mitglieder starken Vereins steht.