Schwerer Unfall mit Lkw : Nach Unfall auf der B 9 bei Kerken ist die Sperrung wieder aufgehoben

Kerken Auf der B9 bei Kerken hat es am frühen Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto ist im Gegenverkehr mit einem Lkw zusammengekracht. Die B9 zwischen Kerken und Geldern war lange gesperrt.

Gegen 6.30 Uhr wurde der Unfall bei der Polizei gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Auto auf der B9 aus Richtung Geldern kommend in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte der Fahrer mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des Lkw konnte der Polizei zufolge noch etwas ausweichen, sodass ein Frontalzusammenstoß verhindert werden konnte.

Beide Fahrer wurden verletzt, konnten ihre Fahrzeuge aber eigenständig verlassen. Die B9 ist am Dienstagvormittag in Höhe Kerken gesperrt. Aus Richtung Geldern kommend wird der Verkehr über die Sevelener Straße abgeleitet. Aus Kerken kommend können Autos einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren.