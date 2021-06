33 Musiker, 16 Klassiker : Jubiläums-CD von Go Music

Niederrhein Seit mittlerweile 25 Jahren begeistert die Konzertreihe „Go Music“ die Musikfans am Niederrhein. Grund genug für die Organisatoren, eine Doppel-CD auf den Markt zu bringen.

Seit 25 Jahren gibt es die Go-Music-Konzertreihe auf wechselnden Bühnen am Niederrhein. Aus diesem Anlass ist jetzt eine CD erschienen. Auf dem Doppelalbum sind 33 Akteure aus den vergangenen Jahren zu hören, unter anderem Purple Schulz, Henrik Freischlader, T.M. Stevens, Annette Kluge und Delmar Brown. Sie interpretieren 16 Klassiker aus Rock und Pop. „A whiter shade of pale“ von Procol Harum ist ebenso dabei wie „Whola Lotta Love“ von Led Zeppelin und „Time after time“ von Cindy Lauper. Die Songs wurden während der Go-Music-Konzerte eingespielt von Künstlern, die normalerweise für Bands und Interpreten wie Elton John, Glasperlenspiel, Pur und Phil Collins tätig sind. Das Jubiläumsalbum von Go Music kann im Internet beim A 1 Records Shop bestellt werden. Die Doppel-CD mit achtseitigem Booklet kostet 25 Euro plus zwei Euro für den Versand.