„Spaß im Garten“ : Comedy: Bauer Heinrich zu Gast in Walbeck

Comedy: Bauer Heinrich zu Gast in Walbeck

Walbeck Leckeres Essen und gute Unterhaltung: Diese Kombination ist endlich wieder möglich. Am 24. Juli gastiert „Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp“ im Spargeldorf.

Kulturelle Veranstaltungen mit begrenzter Zuschauer­zahl sind wieder erlaubt. So ist es möglich, in Walbeck „Spaß im Garten“ zu haben. Und zwar mit „Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp“. Er präsentiert sein Comedy-Programm am Samstag, 24. Juli, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) auf der Terrasse von Haus Eyckmann, Walbecker Straße 3.