Planung in Straelen : Straelens „gute Stube“ aufwerten

Hohe Aufenthaltsqualität bescheinigen Bewohner und Besucher dem Markt in Strae- len. Der Platz soll jetzt behutsam aufgewertet werden. Foto: Stadt Straelen

Straelen Das Zentrum der Blumenstadt besteht in dieser Form seit beinahe 45 Jahren. Jetzt geht es an die behutsame Modernisierung. Barrierearmut ist dabei eines der ersten Ziele. Die Politik schaut sich den Vorentwurf an.