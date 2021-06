Verwaltung ist Vorbild für Bürgerschaft : Ausgezeichneter Klimaschutz in Geldern

Geldern Zum zweiten Mal wurde die Stadt mit dem European Energy Award belohnt. Gelobt wurden von der Jury insbesondere die Realisierung der Klimaschutzsiedlung „Nierspark“ und die Förderung der Nahmobilität.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart lobte das kommunale Engagement: „Unsere Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen beim Klimaschutz an der Spitze der Bewegung. Sie erstellen Klimaschutzkonzepte, gehen Selbstverpflichtungen zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen ein und setzen Maßnahmen erfolgreich um. Die Verwaltungen sind Vorbild für ihre Bürgerschaft. Klimaschutz wird hier längst als eine große Chance begriffen. Ich freue mich sehr, dass die ausgezeichneten Verwaltungen den Award erhalten. Der Preis wird ihre Bürgerinnen und Bürger zu noch mehr klimaschonendem Verhalten anregen.“

Der Award Der European Energy Award, kurz eea, ist ein europäisches Gütezertifikat, mit dem Städte und Gemeinden für ihre nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik ausgezeichnet werden. Mittlerweile nehmen mehr als 1500 Kommunen in 16 Ländern an dem Wettbewerb teil.

Seit sieben Jahren nimmt die Stadt Geldern an dem Wettbewerb teil. 2016 wurde sie schon einmal ausgezeichnet, unter anderem für die Entwicklung von klimafreundlicher Mobilität in der Stadtverwaltung (den Mitarbeitern wurden zum Beispiel E-Fahrräder zur Verfügung gestellt, um mit dem Rad statt mit dem Dienstwagen unterwegs zu sein), für ihren Anstoß zur energetischen Stadtsanierung im Barbaraviertel, für die Teilnahme am „Stadtradeln“ sowie für den Start der Klimaschutzsiedlung „Nierspark“. In diesem Jahr lud die Stadt die Prüfer zu einer Rad-Tour ein, um den Blick vor allem auf das Fuß- und Radwegekonzept zu lenken.