Lise-Meitner-Gymnasium : Neuntklässler erleben Landespolitik

Ganz links in der zweiten Reihe ist Nadine Weyenberg (Politiklehrerin) zu sehen, dann kommen die Neuntklässler und ganz rechts Vizepräsident und Landtagsabgeordneter Oliver Keymis. Mittig im roten Hemd Politiklehrer Jörg Möller. Foto: Johannes Terhorst

Geldern Die Klasse 9a des Lise-Meitner-Gymnasiums war zu Besuch im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. Dort hatten sie die Gelegenheit, an einer Plenarsitzung teilzunehmen, in der über IT-Sicherheit und Geschlechtsverstümmelung diskutiert wurde.

Nach der Debatte hatten die Schüler im Parteiraum der Grünen ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten Oliver Keymis. Darin schwärmte er von Bundeskanzlerin Angela Merkel und bereute, dass er seine Hand, welche Angela Merkel angefasst hatte, gewaschen hat.