Vereine und Verbände : Wanderreisen nach Mallorca

Kreis (RP) Das Sportbildungswerk Kleve bietet im ersten Halbjahr 2020 folgende Wanderreisen nach Mallorca an:

Wandern zur Mandelblüte: Aufenthaltsort dieser Reise, die vom 22. bis zum 29. Februar stattfindet, ist Cala Ratjada. Vorgesehen sind einige mittelschwere Wanderungen. Der Untergrund ist in der Regel felsig. Trittsicherheit und eine gute Kondition sind also erforderlich. Vorgesehen sind beispielsweise Abstecher zur Cala Torta und ins Llevantegebirge. Die Unterkunft mit Halbpension erfolgt in einem Viersternehotel. Die Gesamtkosten für Flug ab Düsseldorf, Unterkunft mit Halbpension, fünf vier- bis sechsstündige Wandertouren, Betreuung und Versicherung betragen je nach Teilnehmerzahl zwischen 805 und 835 Euro.