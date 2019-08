Handball : ATV-Frauen präsentieren sich in der Vogteihalle

ALDEKERK (CaB.) Die Vorbereitung des TV Aldekerk auf die kommende Saison in der Dritten Handball-Liga der Frauen ist in vollem Gange. Nach der ersten Phase mit schweißtreibenden Konditionseinheiten und einer zweiwöchigen Pause ist die Mannschaft von Neu-Trainerin Yvonne Fillgert und Co-Trainer Georg van Neerven seit einer Woche schon wieder im Training.

Nachdem am Wochenende Teambuilding auf dem Programm stand und ein Dreierturnier mit der zweiten Mannschaft und dem Oberligisten aus Walsum-Aldenrade erfolgreich gemeistert wurde, geht es in dieser Woche mit den Testspielen munter weiter.

Schon am Dienstag kommt der TSV Bonn von der rechten Rheinseite zum Vorbereitungsspiel an den Slousenweg. Ab 20.45 Uhr können die heimischen Fans sich so ein erstes Bild vom Fitnesszustand ihrer Mannschaft machen. Am Freitagabend dann ist der isländische Erstligist Haukakonur ab 19 Uhr in der Vogteihalle zu Gast. Aus der Tatsache, dass der isländische Frauenhandball international nicht erste Wahl ist und isländische Topspielerinnen eher im Ausland ihr Geld verdienen, darf aber nicht automatisch auf leichtes Spiel für den ATV geschlossen werden. Vielmehr dürfen die Fans auf eine interessante und offene Begegnung spekulieren.