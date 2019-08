Aus den Vereinen : Blitz, Donner und Medaillen

Sevelen Delegation des TV Sevelen erlebte abenteuerliches Landesturnfest in Hamm.

(RP) Beim großen Treffen der Turnerinnen und Turner in Nordrhein-Westfalen darf der TV Sevelen natürlich nicht fehlen. Die Delegation aus dem Hexendorf erlebte jetzt beim Landesturnfest in Hamm ein Abenteuer der besonderen Art.

Die Sevelener Betreuer Bodo und Frank Polixa trommelten ihre jungen Schützlinge in Windeseile zusammen – die Gruppe erreichte tatsächlich einigermaßen trocken ihre Unterkunft in der Schule. Jetzt galt die volle Konzentration den beiden Wettkampftagen. Die Turnerinnen und Turner hatten die verschiedensten Übungen aus den Bereichen Trampolin, Turnen, Schwimmen und Leichtathletik ausgewählt. Die An- und Abreise zu den jeweiligen Wettkampfstätten mit Bussen war bestens organisiert. Und die intensive Vorbereitung auf das Landesturnfest hat sich gelohnt. Denn die Sportler aus Sevelen überzeugten in allen Disziplinen mit guten Leistungen.