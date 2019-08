Fußball : Sportfreunde machen kurzen Prozess

Gelderland Erste Runde um den Fußball-Kreispokal: Bis auf den GSV Geldern (2:4 in Labbeck) werden die Favoriten ihrer Rolle mühelos gerecht.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – GSV Geldern 4:2 (2:2). Trotz guter Moral und zwischenzeitlich drückender Überlegenheit schied Geldern in der ersten Runde aus. Jan-Andre Rütjes hatte Labbeck mit zwei Toren in Front gebracht, die Gäste glichen aber noch vor der Pause durch Erdi Ezer und Dennis Kolb aus. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Aber wie so oft, wenn man die Chancen nicht selber macht, kriegt man hinten einen rein“, ärgerte sich GSV-Trainer Erdi Ezer. So sorgten Kevin van Leyen und Mario Rayermann für den Labbecker Sieg.