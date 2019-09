Volleyball : "Mit der Ersten möchte ich oben mitspielen"

Kevelaer Volleyball-Verbandsliga Männer: Würselener SV - Kevelaerer SV (Sa., 12 Uhr, Elmar-Harren-Sporthalle).

Die Kevelaerer Volleyballer stehen in den Startlöchern. Der Grund: Am kommenden Wochenende startet die Saison 2019/20. Wir haben daher mit Heike Thyssen gesprochen. Sie trainiert beim Kevelaerer SV beide Herrenmannschaften. Die zweite Mannschaft wird in der Bezirksliga aufschlagen, während die erste Mannschaft in der Verbandsliga spielt.