Handball : Viel Selbstvertrauen im Reisegepäck

Drittligist TV Aldekerk – hier Svenja Rottwinkel (am Ball) – muss sich auch in Niedersachsen wieder auf harte Gegenwehr gefasst machen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Aldekerk Zum Saisonauftakt hatten die Handballerinnen des TV Aldekerk in der heimischen Vogteihalle Grund zum Jubeln. Am Wochenende setzen die Grün-Weißen alles daran, den guten Eindruck auch in der Fremde zu bestätigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Dritte Liga der Frauen West: Sportfreunde Niedersachsen Vechta – TV Aldekerk (Sa., 17.30 Uhr, Sporthalle Vechta-West). Nach dem gelungenen Start war der Blick von ATV-Trainerin Yvonne Fillgert direkt wieder nach vorn zum nächsten Wochenende gerichtet. „Der Sieg zum Auftakt war gut und wichtig“, meinte sie, nachdem ihre Farben den Aufsteiger aus Königsborn mit einer deutlichen Niederlage nach Hause geschickt hatten.

Trotzdem trat sie umgehend auf die Bremse, bevor sich überhaupt ein Hauch von Gemütlichkeit breitmachen konnte. „Jedes Spiel wird für uns schwer“, sagte sie mit Blick auf die Reise am Samstag nach Vechta. „Da wartet sicherlich die nächste schwere Aufgabe auf uns.“ Auch die Sportfreunde Niedersachsen konnten ihre Auftaktpartie gewinnen, beim 1. FSV Mainz siegten die Frauen um Trainer Kai Freese mit 20:18.

Landesliga Auch die „Dritte“ möchte nachlegen Auch die dritte Aldekerker Frauen-Mannschaft ist erfolgreich aus den Startlöchern gekommen (29:28 gegen HSG VeRuKa). Am Samstag geht’s zum Uedemer TuS (Anwurf 16 Uhr).

Weitere Parallele zu den Grün-Weißen vom Niederrhein: Auch bei den Gastgeberinnen vom Samstag legte eine starke Defensive den Grundstein zum Sieg. Daraus auf eine Abwehrschlacht zu schließen, wäre falsch. Die Aldekerkerinnen sollten in erster Linie versuchen, Tore wieder über die erste und zweite Gegenstoßwelle zu erzielen, was gegen den SV Königsborn schon sehr gut funktioniert hat. Leichter geht’s nicht. Wird die Fehlerquote der Grün-Weißen gegenüber der Vorwoche weiter minimiert, scheint Zählbares möglich. Anwurf ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle Vechta-West.