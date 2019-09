Handball : ATV-Mädchen bereit für die Regionalliga

Aldekerk Die jungen Handballerinnen haben sich intensiv auf die große Herausforderung vorbereitet.

(cbl) Handball-Regionalliga der B-Juniorinnen: Bergischer HC – TV Aldekerk (So., 11.45 Uhr) . Nachdem sich die neue B-Juniorinnen-Mannschaft des TV Aldekerk in der Qualifikationsrunde für die Nordrheinliga erfolgreich durchgesetzt hatte, begann bereits im Mai eine intensive Vorbereitung auf die neue Spielklasse. Das Team, das sich überwiegend aus Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs 2004 zusammensetzt und von drei erfahrenen Spielerinnen des älteren Jahrgangs ergänzt wird, begrüßt außerdem drei Neuzugänge.

Von der VT Kempen hat sich Rück­raumspielerin Lynn Tillmann den Grün-Weißen angeschlossen. Torhüterin Nina Beutner (Fortuna Düsseldorf) und Linkshänderin Tine Hinz (TS Grefrath) wollen sich via Gastspielrecht unbedingt in der Nordrheinliga beweisen und komplettieren den Kader.

In der Vorbereitung standen zunächst Athletik und individuelle Ausbildung im Fokus, nach den Sommerferien kamen auch mannschaftstaktische Inhalte hinzu. „Die Mannschaft hat sehr gut mitgezogen und konzentriert gearbeitet“, sagt Trainer Wolfgang Rommel, der von Torwarttrainerin Jessica Jochims und Co-Trainer Guido Nunnendorf unterstützt wird.

Mit dem dritten Platz beim gut besetzten „Girls-Cup“ in Zweibrücken und einem Trainingslager in der Eifel hatte die Saisonvorbereitung zwei besondere Höhepunkte für die Mädchen parat. Insgesamt ist der Aldekerker Nachwuchs für die neue Saison, die am Sonntag mit einem Gastspiel beim Bergischen HC eröffnet wird, gut gerüstet.