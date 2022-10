Dritte Handball-Liga : So siegt eine richtige Spitzenmannschaft

Julian Mumme (am Ball) stellte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag die Weichen auf Heimsieg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Aufsteiger TV Aldekerk muss ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe das 33:31 gegen Team Handball Lippe II perfekt ist. Doch in den entscheidenden Momenten ist der Gastgeber konsequent zur Stelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Das Adrenalin wirkte bei Tim Gentges immer noch nach, als er nach dem Abpfiff einen ersten Kommentar abgab. Der Spielertrainer des Handball-Drittligisten TV Aldekerk höchstpersönlich war es, der im Heimspiel gegen Team Handball Lippe II 15 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 33:31 (17:17)-Endstand erzielt und damit endgültig den Deckel drauf gemacht hatte. „Wir wussten, dass uns eine ganz schwere Aufgabe erwartet. Aber wir haben uns spielerisch und taktisch gut darauf eingestellt. Wir waren 60 Minuten die bessere Mannschaft und haben es am Ende gut gemacht“, sagte Gentges. Zuvor hatte der Aufsteiger, der jetzt als Tabellendritter mit der HSG Krefeld und dem TV Emsdetten punktgleich an der Spitze steht (jeweils 12:2), einige Mühe gehabt, um Saisonsieg Nummer sechs unter Dach und Fach zu bringen.

Beide Mannschaften begannen die Partie mutig und schwungvoll. Gentges hatte seiner regulären Startformation vertraut, einzig Joscha Schoemackers war für den angeschlagenen Paul Keutmann zwischen die Pfosten gerückt. In der Offensive machten die Grün-Weißen auch einen guten Job, der Ball lief mit ordentlich Tempo durch die Reihen. Vor allem das Kreisspiel konnte von den Gästen nicht unterbunden werden, die Offensivquote insgesamt war in Ordnung. In der Abwehr krankte es bei den Hausherren jedoch, die agilen Westfalen waren nicht zu stellen und blieben dran. Keinem Team gelang eine nennenswerte Führung, im Gleichschritt marschierten beide Mannschaften in Richtung Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel dann die vielleicht beste Phase der Gastgeber. Die Aldekerker kamen druckvoll aus der Kabine und schafften es schnell, vier Tore Abstand auf den Gegner herzustellen. Anstatt den Vorsprung jedoch konsequent auszubauen, holten die Grün-Weißen die Gäste mit leichten Fehlern wieder zurück in die Partie. „Meine Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von etwa 20 Jahren“, sagte Gästecoach Dominik Schmidt anschließend. „Aufgeben kennen die Jungs nicht. Ich muss meinem Team ein Kompliment machen, das bis zum Ende gekämpft und sich gewehrt hat.“ Die Zweitvertretung des Bundesligisten aus Lemgo zog gleich, so dass es für beide Mannschaften Schulter an Schulter in die letzten zehn Spielminuten ging. Das Spiel nahm an Intensität noch zu, wurde hektischer und noch verbissener.

Ein Doppelschlag von Julian Mumme bracht die entscheidende Zwei-Tore-Führung, in den letzten Minuten schafften es die Aldekerker, bei denen Cedric Linden auf der rechten Rückraumposition erneut eine gute Leistung zeigte, den Vorsprung zu verteidigen. Der finale Treffer von Tim Gentges riss dann die Zuschauer von den Sitzen, die nach reichlich Anspannung stehend Beifall klatschten und ihrer Mannschaft beim Siegertanz zusehen durften.

Insgesamt war es eine Partie mit Licht und Schatten, die der ATV aber im Stile eines Favoriten, der in den entscheidenden Momenten einfach das Richtige tut, für sich entscheiden konnte. In einer guten Woche, wenn die beiden Partien in Spenge (Samstag) und auch das Lokalduell gegen die HSG aus Krefeld (Allerheiligen) gespielt sind, wird man sehen, wieviel Favorit im Aufsteiger tatsächlich steckt.