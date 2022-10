TVK wird „von Woche zu Woche“ besser : Leistungssteigerung nach der langen Pause bestätigen

Handball-Regionalliga Coach Gilbert Lansen hat beim TV Korschenbroich vor der zehntägigen Pause von „Woche zu Woche“ eine Steigerung bei seinem Team beobachten können – das möchte der Regionalligst am Sonntag beim heimstarken OSC Rheinhausen bestätigen.

Auf einen heißen Tanz macht sich der TV Korschenbroich am Sonntag beim OSC Rheinhausen gefasst – und das nicht nur, weil die Olympischen zuletzt dem Ligaprimus Interaktiv Handball bis in die Schlussphase Paroli bieten konnten.

Mit Patrik Ranftler hat der OSC einen der besten Rechtsaußen der Regionalliga in seinen Reihen, der auch schon höherklassig aktiv war. Wie auch Neuzugang Oliver Milde, der sein Wirkungsfeld im Rückraum hat. Beide sind in jedem Spiel für zehn Tore gut. „Ich habe mir Rheinhausen zwei Mal ansehen können“, sagt der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Ranftler ist nicht nur pfeilschnell, sondern auch ein treffsicherer Siebenmeter-Schütze. Außerdem verfügt die Mannschaft über einen sehr starken Rückraum, da wird in der Abwehr eine Menge Arbeit auf uns zukommen.“

Umso wichtiger sei es für sein Team, betont Lansen, dass man von Anfang an konzentriert auftrete, damit die Gastgeber gar nicht erst ins Spiel finden. „Wir dürfen sie nicht ins Tempo kommen lassen, also sollten wir vorne so wenig Fehler wie möglich produzieren. Aber wir sind wirklich gut drauf, die Stimmung in der Mannschaft ist toll und die Ergebnisse stimmen bis dato auch“, so der TVK-Coach. Drei Siege aus vier Spielen und nur eine ganz knappe Niederlage zum Auftakt gegen Ratingen belegen diese Aussage.