Fußball-Kreispokal : Rheinwacht Erfgen sorgt für Sensation

Kreis Kleve C-Ligist wirft den Landesligisten SGE Bedburg-Hau mit einem 1:0 aus dem Rennen. Gleich zwölf Tore fallen in Kapellen, wo sich Bezirksligist FC Aldekerk mit 8:4 behauptet.

Das ist schon keine faustdicke Überraschung mehr, sondern zumindest eine kleine Sensation. Fußball-C-Ligist Rheinwacht Erfgen hat am MIttwochabend den Landesligisten SGE Bedburg-Hau aus dem Kreispokal geworfen. Der krasse Außenseiter feierte einen 1:0 (0:0)-Erfolg. Das Tor des Abends schoss Matthias Derksen, der nach einer Stunde einen direkten Freistoß exakt in den Winkel beförderte. „Meine Mannschaft hat das einfach toll gemacht und defensiv enorm diszipliniert gearbeitet. Und vorne haben wir in Lukas Jacobs einen pfeilschnellen Stürmer, der jede Abwehr ärgern kann“, sagte Erfgens Trainer Walter de Jong.