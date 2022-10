Deutscher Handball-Pokal der Frauen : TV Aldekerk fiebert dem Pokal-Highlight entgegen

Der TV Aldekerk – hier Svenja Rottwinkel – möchte den Bundesligisten aus Thüringen zumindest etwas ärgern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Im DHB-Pokal der Frauen trifft der Handball-Drittligist am Mittwoch ab 19 Uhr auf den Bundesligisten Thüringer HC. An der Abendkasse sind noch Eintrittskarten erhältlich.

Wer das Internet nach den erfolgreichsten deutschen Handballteams im Frauenbereich durchsucht, kommt am Club aus Erfurt/Bad Langensalza nicht vorbei. Sieben errungene deutsche Meisterschaften und drei nationale Pokalerfolge in der jüngeren Vergangenheit für die Thüringerinnen machen deutlich, welch hoher Besuch am Mittwochabend um 19 Uhr seine Visitenkarte in der Vogteihalle abgibt.

Aktuell ist der Thüringer HC Zweiter der Bundesligatabelle, parallel dazu noch im Europapokal unterwegs, die Mannschaft ist mit Nationalspielerinnen gespickt. „Es gibt nicht oft die Chance, zuhause ein Team wie den THC empfangen zu dürfen und Profis bei der Arbeit zuzuschauen“, sagt René Baude, Trainer des Handball-Drittligisten TV Aldekerk, vor der Partie. „Dieses Spiel hat sich meine Mannschaft in den vergangenen Monaten einfach verdient.“

Während der Bundesligist in der ersten Runde ein Freilos hatte, setzten sich die Grün-Weißen beim BVB II in Dortmund souverän durch und bekamen den Hochkaräter zugelost. Der ATV spielt in Liga drei eine gute Rolle und gewann zuletzt das Topspiel in Kirchhof. Rein sportlich wissen Baude und sein Team die Erfolgsaussichten realistisch einzuschätzen, auch wenn der Pokal mitunter seine eigenen Gesetze hat. „Wir gehen das Spiel genauso ernsthaft an wie jedes andere auch und haben uns gewissenhaft vorbereitet“, sagt Baude. „Die Mannschaft freut sich auf den Abend. Ich hoffe auf eine volle Halle.“