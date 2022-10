Handball-Pokal der Frauen : Ein Pokalabend für die Vereinschronik

Der TV Aldekerk – hier Hannah Nunnendorf – ging gegen den haushohen Favoriten immer wieder beherzt in die Offensive. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Vor mehr als 400 begeisterten Zuschauern in der Vogteihalle demonstrierte Bundesligist Thüringer HC seine Klasse und schlug den TV Aldekerk mit 50:22. Auch die Gastgeberinnen durften sich feiern lassen.

„Ich liebe diesen Wettbewerb.“ Nicht nur angesichts des deutlichen 50:22 (25:10)-Sieges seiner Mannschaft war Herbert Müller, Trainer des Handball-Bundesligisten Thüringer HC, nach dem Spiel in der Vogteihalle voll des Lobes. „Es war eine Superstimmung in der Halle. Aldekerk hat alles gegeben, wir konnten den Zuschauern noch was zeigen. Ich denke, es werden heute alle zufrieden nach Hause gehen“, sagte er, nachdem der haushohe Favorit die Pokal-Hürde beim Drittligisten TV Aldekerk genommen hatte.

Über 400 Zuschauer hatten dem Gastspiel des Spitzenclubs im Frauen-Handball einen würdigen Rahmen gegeben und über die gesamte Spielzeit für ordentlich Stimmung gesorgt. Die Aldekerkerinnen hatten das Spiel mutig aufgenommen und den Gegner und auch ein bisschen sich selber überrascht. Mit hohem Tempo und ohne Respekt mischten die Gastgeberinnen von Beginn an munter mit und suchten ihre Chance in der Flucht nach vorn. Nach zehn Minuten leuchtete ein 6:8 von der Anzeigetafel, so dass Müller schon früh die erste Auszeit nahm und sein Team zur Ordnung rief.

Es war auch nur eine Frage der Zeit, bis sich die Überlegenheit der Thüringerinnen in Toren niederschlagen würde, anschließend setzte sich der Favorit konsequent ab. Vor allem bei den wuchtigen Würfen aus dem Rückraum und schnellen Gegenstößen blieb dem ATV nur eine Statistenrolle. Jedes Aldekerker Tor wurde dennoch lautstark gefeiert, die Mannschaft angefeuert, was die Trommeln hergaben.

„Die Unterstützung der Zuschauer war super“, lobte auch Aldekerks Trainer René Baude. „Wir sind realistisch ins Spiel gegangen, haben all das gezeigt, was vorher eigentlich zu erwarten war. Wir haben das gut gemacht.“ Zu Beginn des zweiten Abschnittes schafften es die Hausherrinnen sogar, den Favoriten etwas zu irritieren. Baude ließ sein Team sehr offensiv verteidigen, was beim Bundesligisten kurzzeitig für Verwirrung sorgte und eine siebte Feldspielerin auf Kosten der Torhüterin auf den Plan rief. Ärgerlich nur, dass die Grün-Weißen es mehrfach nicht schafften, den Ball im leeren THC-Gehäuse unterzubringen. Doch das waren nur Randnotizen. Die Gäste spielten die Partie konzentriert herunter, zeigten Tempohandball vom Feinsten und noch ein paar Kabinettstückchen. Auf der anderen Seite gaben die Gastgeberinnen, bei denen jede Spielerin zum Einsatz kam, nicht auf. Unter dem Strich war es ein unterhaltsamer und stimmungsvoller Abend mit einem zu erwartenden Ergebnis.

Jetzt können sich die Grün-Weißen, die in Liga drei glänzend aus den Startlöchern gekommen sind und aktuell mit 10:2-Punkten Platz zwei belegen, etwas erholen. Das nächste Meisterschaftsspiel beim Verfolger Fortuna Düsseldorf steht erst am Sonntag, 30. Oktober, auf dem Programm.