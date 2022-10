Frauen-Handball : HSG Alpen/Rheinberg ärgert sich in Biefang über Harz-Einsatz

Alpen/Rheinberg Die Spielerinnen und Interimstrainerin Karina Lehnhoff sprachen nach der 17:22-Schlappe in der Nachholpartie von „Wettbewerbsverzerrung“. Beste Torschützin war Julia Hochstrate. Am Sonntag geht’s daheim gegen den VfL Rheinhausen weiter.

Karina Lehnhoff, die übergangsweise das Training bei der HSG Alpen/Rheinberg übernommen hat, sprach im Anschluss an die Nachholpartie der Handball-Verbandsliga der Frauen beim TV Biefang II von einer „Wettbewerbsverzerrung“. Denn die 17:22 (11:10)-Niederlage hatte nicht unwesentlich mit dem unfairen Verhalten des Gastgebers zu tun. Denn der hatte sich in der Pause dazu entschieden, die Menge des in der dortigen Halle erlaubten Harzes noch zu erhöhen und so den Ball für den Gegner noch unkontrollierbarer zu machen.