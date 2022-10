Volleyball : VC Eintracht Geldern kämpft um Platz eins

Geldern In der Regionalliga der Frauen ist das Team am Samstagabend beim Tabellenzweiten TuS Herten zu Gast. Der Sieger des Duells wird neuer Spitzenreiter werden.

Zum Abschluss der Hinserie in der Vorrunden-Gruppe 2 der Volleyball-Regionalliga der Frauen steht am heutigen Samstag ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Der aktuelle Tabellenzweite TuS Herten empfängt um 20 Uhr in der gefürchteten Knappenhalle den Verfolger VC Eintracht Geldern.