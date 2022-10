Handball-Landesliga : Spielabbruch nach Würgegriff und Rudelbildung

Straelen Wildwest-Szenen in Moers: Die Partie TV Schwafheim gegen SV Straelen hat ein Nachspiel. Der Schwafheimer Tobias Vook sieht nach einer Attacke gegen Daniel Meyer die Blaue Karte.

Ein Handballspiel dauert 60 Minuten. Normalerweise. Die Partie zwischen den Handball-Landesligisten TV Schwafheim und SV Straelen endete in der 54. Minute. Spielabbruch nach rüdem Foul, Rudelbildung und langen Diskussionen. Was war passiert? SVS-Rückraumspieler Daniel Meyer war mit dem Ball auf den Weg zum gegnerischen Tor, als er von Schwafheims Tobias Vook attackiert, in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerungen wurde. Auf Meyer sitzend würgte er diesen weiter. Die Emotionen in einem ohne schon hitzigen Spiel kochten endgültig über. Vook kassierte die Blaue Karte, die automatisch mit einer Sperre verbunden ist, Straelens Joey Sonnen, der Vook im anschließenden Gerangel geschubst hatte, Rot. Die Gemüter wollten sich jedoch nicht beruhigen, so dass sich die Gäste aus Straelen schließlich weigerten, die Partie fortzusetzen. „Die Jungs hatten Sorge, dass das hier völlig ausartet“, sagte Straelens Trainer Dietmar Beiersdorf.