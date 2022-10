Schwimmen : Erneut 139 Bestzeiten für „Delphine“

Geldern Gelderner Wettkampf-Schwimmer präsentieren sich in Remscheid in einer blendenden Verfassung und landen in der Mannschaftswertung auf Platz zwei.

Benjamin Bauten verbesserte die regionale Bestzeit über 100 Meter Freistil auf sehr gute 54,08 Sekunden und holte sich über 100 Meter Lagen in 1:03,24 Minuten einen weiteren Rekord. Die elfjährige Caroline Stark verzeichnte bei neun Starts acht Bestzeiten und taucht über 100 Meter Freistil in 1:05,39 Minuten (Platz zwei) und über 50 Meter Freistil in 29,57 Sekunden (Platz drei) in der Deutschen Bestenliste auf. Auch in den Disziplinen Brust und Delphin gehört sie zu den besten zehn Schwimmerinnen ihres Jahrgangs in Deutschland. Noch erfolgreicher war Melina Reis (Jahrgang 2012), die zehn Mal an den Start ging und zehn neue Bestzeiten aufstellte, mit denen sie in Nordrhein-Westfalen zum Teil ganz vorne liegt.