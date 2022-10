Eishockey, Regionalliga : Aliens-Trainer Gentges erwartet ein anderes Wiehl

Trainer Frank Gentges war mit der Vorbereitung nicht zufrieden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen In der Eishockey-Regionalliga gibt es für die Ratinger Ice Aliens ein recht schnelles Wiedersehen: Am Sonntag treten sie beim TuS Wiehl an, den sie am ersten Spieltag 12:0 daheim besiegten.

Gegen den TuS Wiehl hatten die Ratinger Ice Aliens am 30. September die Saison in der Eishockey-Regionalliga eröffnet und mit einem 12:0-Sieg über die Penguins ein erstes Zeichen gesetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gäste mit nur zwei Blöcken und zwei Torhütern angereist waren.

Ratingens Coach Frank Gentges erwartet am Sonntag (17.15 Uhr) eine komplett andere Wiehler Mannschaft als beim Spiel am Sandbach. „Sie werden alles tun, um ihren Auftritt bei unserem Heimspiel vergessen zu machen“, sagt Gentges über die Penguins und ergänzt: „In der Folge haben sie gute Ergebnisse erzielt und werden darauf hinarbeiten, auf Betriebstemperatur zu sein.“ Wiehl war am Freitagabend noch beim Tabellenzweiten EHC Neuwied gefordert.

Bei den Ice Aliens fehlten zuletzt aus unterschiedlichen Gründen acht Spieler im Training, und es bleibt abzuwarten, wer am Sonntag zur Verfügung steht. Als weiteren Nachteil sieht Gentges, dass das Team vor der Begegnung drei Tage nicht auf dem Eis stand.

(RP/ame)