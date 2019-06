Tennis : TC Geldern ist dem Abstieg aus der 2. Verbandsliga nah

Geldern Tennis 2. Verbandsliga Herren 50: Grün-Weiß Geldern – TC Rheinkamp-Repelen 3:6 (3:3). Die Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt ist zu ungunsten der Gelderner Herren 50 ausgefallen.

Im Heimspiel gegen die ebenfalls noch sieglose SG Rheinkamp-Repelen unterlag die Mannschaft erst nach den Doppeln. Jetzt wird es vor allem deshalb kaum noch möglich sein, in der Liga zu verbleiben, weil am letzten der beiden noch verbliebenen Spieltag Tabellenführer Eintracht Duisburg zu Gast ist. „Es ist ein bisschen ärgerlich, weil gegen Repelen durchaus ein Sieg möglich gewesen wäre“, sagt Jörg Löcker. „Aber abgesehen von der unglücklichen Match-Tie-Break-Niederlage von Mietek Szewczyk waren wir zumindest in den Doppeln eins und drei nicht gut genug.“ Szewczyk konnte seinem Gegner im entscheidenden dritten nicht mehr genug entgegensetzen (3:6/6:4/4:10). Durch die Niederlage von Stefan Lingens (0:6/2:6) waren die Grün-Weißen bei einem Sieg von Reinhard Richter (6:4/6:1) zunächst im Rückstand.