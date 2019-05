Tennis : TC GW Geldern kassiert unglückliche Niederlage

GELDERn Zweite Tennis-Verbandsliga der Herren 50: Grün-Weiß Geldern – Blau-Gold Eigen 4:5 (2:4). Mit einer knappen und durchaus unglück­lichen Heimniederlage sind Gelderns Tennisherren 50 in die neue Verbandsliga-Saison gestartet.

Die Gäste aus Bottrop – in der Winterrunde noch frisch in die Niederrheinliga aufgestiegen – waren in starker Besetzung angetreten. Dagegen musste der Gastgeber auf den an Nummer zwei gesetzten Stefan Lingens verzichten. „Das hat sich am Ende entscheidend ausgewirkt“, meinte Jörg Löcker, der an Position eins gegen den ehemaligen bulgarischen ATP-Tourspieler Anton Radev keine Chance hatte. Radev ist seit 2007 Vereinstrainer bei den Blau-Goldenen und spielt auch selbst immer noch ein hervorragendes Tennis. Mit 6:1/6:0 ging dieses Spiel in der zweiten Runde an die Bottroper.