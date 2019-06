Fußball : FC Aldekerk ganz im Zeichen des Fußballs

Aldekerk Der Fußballverein lädt rund um Fronleichnam zur Jupp-Tillmanns-Sportwoche mit vielen Jugendturnieren ein.

Die alljährliche Sportwoche des FC Aldekerk, die dem langjährigen Jugendleiter Josef Tillmanns gewidmet ist, hat inzwischen schon Tradition. Am langen Fronleichnams-Wochenende, in diesem Jahr zwischen dem 19. und 23. Juni, messen sich zahlreiche Kicker verschiedenen Alters und Talents.

Den Anfang macht bereits am Mittwochabend um 18 Uhr die noch recht junge Mädchen-Abteilung des Vereins, die die parallel stattfindenden U15 und U17-Turniere ausrichtet. Auch das um 19 Uhr beginnende Alt-Herren-Turnier wird die ersten Freunde von Kaltgetränken an den Getränkewagen locken, der während der gesamten Sportwoche parat steht.

Der Name „Jupp Tillmanns Sportwoche“ würdigt die Verdienste von Josef (Jupp) Tillmanns, der bis zu seinem Tod 1994 das Vereinsleben von 1956 an als Jugendleiter wie kein Zweiter prägte.

An Fronleichnam selbst sind dann zum ersten Mal die jüngeren, hoffnungsvollen Talente am Ball. Neben zwei E-Jugend-Turnieren und einem D-Jugend-Turnier messen sich auch die C-Jugendlichen auf dem Kleinfeld. Die ältesten Jugendlichen betreten am Freitagabend den Rasen, parallel finden die B- und A-Jugend-Turniere statt.