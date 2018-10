SV Straelen gerät am Aachener Tivoli unter die Räder

Fußball : SV Straelen verfängt sich im Netz des Tivoli

Ein Innenverteidiger schiebt Frust: Adli Lachheb muss nach einem der insgesamt vier Gegentreffer den Ball aus dem Netz holen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen/Straelen Fußball-Regionalliga: Aufsteiger ist chancenlos und kassiert mit 0:4 (0:3) bei Alemannia Aachen die höchste Saisonniederlage.

Gute Noten hatten sich am Samstag nur die Anhänger des Fußball-Regionalligisten SV Straelen verdient, die ihre Mannschaft bei der Rückkehr an der Römerstraße feierten. Dabei hatte diese kurz zuvor ihre schwächste Saisonleistung geliefert, die am Aachener Tivoli mit einer 0:4 (0:3)-Niederlage bestraft worden war.

Vor knapp 5000 Zuschauern trat einiges ans Tageslicht, was die Verantwortlichen der Grün-Gelben noch längere Zeit beschäftigen dürfte. Punkt eins: Die Euphorie ist verflogen. Der Neuling ist endgültig im Liga-Alltag angekommen. Und wenn dann einmal nicht alles passt, springen gegen übermächtige Gegner unter dem Strich Pleiten heraus. Punkt zwei: Der SV Straelen ist ohne Kapitän Kevin Weggen, der in Aachen wegen einer Gelbsperre zuschauen musste, nur die Hälfte wert. Ohne den Antreiber und Abräumer, der mit seinen exakten Diagonalpässen und platzierten Distanzschüssen immer wieder für Aha-Momente sorgt, ist das Straelener Spiel viel zu statisch und einfallslos. Punkt drei: Letzteres liegt natürlich auch daran, dass in der Offensive die Alternativen fehlen. Wenn Mittelstürmer Shun Terada unter Normalform bleibt, kann sich die gegnerische Abwehr auf einen gemütlichen Nachmittag einstellen. Zumal sein Landsmann Meguru Odagaki, der nach seiner Verletzungspause von Beginn an auf der Spielmacher-Position ran durfte, an alter Wirkungsstätte zeigte, weshalb ihn die Alemannia vor zwei Jahren nach einem kurzen Gastspiel wieder weggeschickt hat. Und die Oberliga-Torjäger Randy Grens und Rene Jansen sind bekanntlich kein Thema mehr.

Namen & Zahlen Doppelschlag bedeutet die Vorentscheidung SV Straelen: Kompalla – Tenbült (66. Erat), Lenders (46. Schikowski), Lachheb, Stevens – Ellguth, Ribeiro – Kluft, Odagaki (46. Sitter), Abdelkarim – Terada. Tore: 1:0 und 4:0 (29. und 63.) Robin Garnier, 2:0 Kai-David Bösing (32.), 3:0 (43.) Stipe Batarilo-Cerdic. Zuschauer: 4900. Schiedsrichter: Christopher Schütter (Werl). Besonderes Ereignis: Martin Kompalla hält einen Foulelfmeter von Manuel Glowacz (20.).

„Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden und uns taktisch ungeschickt verhalten. Der Gegner hatte einfach zu viel Platz. Da darf man sich am Ende nicht über eine klare Niederlage wundern“, kommentierte Straelens Trainer Marcus John die frustrierende Vorstellung seiner Mannschaft.

Alemannia Aachen ließ sich nicht zweimal bitten und spielte im schönsten Stadion der Regionalliga West zum Tanz auf. Zunächst hielt Torwart Martin Kompalla seine Mannschaft noch im Rennen, als er in der 20. Minute einen schwach geschossenen Strafstoß von Manuel Glowacz parierte. Zuvor hatte Innenverteidiger Sander Lenders seinen Kontrahenten Kai-David Bösing im Strafraum umgesenst.