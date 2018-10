TV Aldekerk verbessert sich auf Platz drei

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: Die Grün-Weißen feiern einen 28:24 (10:12)-Erfolg beim BV Garrel.

Garrel hatte eine robuste und aggressive Deckungsformation in die heimische Halle gestellt und dem ATV so den Schneid abgekauft. „Wir hatten offenbar etwas Angst“, gab Kowalska zu, bei deren Spielerinnen die Auftaktniederlage gegen Aufsteiger Netphen noch im Kopf spukte. „In der Halbzeit musste ich aber noch nicht einmal viel sagen, die Mannschaft hat schnell beschlossen, wie es im zweiten Durchgang besser laufen sollte.“ Die Chance bot sich knapp zehn Minuten nach dem Seitentausch. Als Garrel nach einer Zeitstrafe in Unterzahl agieren musste, nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten und hatten die Partie innerhalb von zwei Minuten gedreht. Die Gastgeberinnen versuchten noch, mit einer Auszeit die Aldekerker Drangphase zu unterbrechen, doch half das in der restlichen Spielzeit nicht mehr.