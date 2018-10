Eintracht Geldern verliert Volleyball-Krimi

Laura Kanders (l.) und Anja Schoofs streckten sich in Langenfeld vergeblich zur Decke. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Der VC Eintracht Geldern muss sich in einer überaus spannenden Begegnung mit 2:3 (25:22, 18:25, 21:25, 25:21, 4:15) bei der SG Langenfeld geschlagen geben. Umstrittene Entscheidung im Tiebreak.

„Das Ergebnis geht zwar absolut in Ordnung. Doch irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier mehr für uns drin war“, meinte Trainer Steffen Bertram, nachdem der VC Eintracht Geldern im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison auch seine erste Niederlage kassiert hatte.

Die Ausgangspositionen der beiden Teams hätten unterschiedlicher nicht sein können. Während die Geldernerinnen bereits sechs Punkte aus ihren beiden Heimspielen auf der Habenseite hatten, gingen die SG-Damen mit leeren Händen in die Partie. Nach zwei Wochen Spielpause lastete auf den ambitionierten „Ladies in Green“ aus Langenfeld bereits ein gewisser Erwartungsdruck.

Die Eintracht trat die Fahrt mit zwölf Spielerinnen an. Wegen einer im Training erlittenen Verletzung musste Klaudia Kapala passen. Der mitgereiste Gelderner Anhang freute sich über einen furiosen Start der Gäste. Angeführt von Laura Kanders ging die Eintracht schnell mit 6:1 in Führung. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange, da sich die Bertram-Schützlinge unnötige Fehler leisteten und Angriffe nicht konsequent zu Ende spielten.

Die Gastgeberinnen übernahmen immer mehr das Heft des Handelns und erarbeiteten sich ihrerseits einen Vorsprung. Beim Spielstand von 8:11 nahm Bertram bereits seine zweite Auszeit. Prompt bekam die Eintracht wieder Oberwasser und ging mit gelungenen Kombinationen im Angriff ihrerseits wieder in Führung. Die SG Langenfeld ließ zwar mit Auszeiten und Wechseln nichts unversucht, den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Doch die Eintracht zeigte sich zunächst unbeirrt und entschied den ersten Satz mit 25:22 für sich.

In unveränderter Aufstellung starteten die Geldernerinnen in den zweiten Durchgang, der von ständigen Führungswechseln geprägt wurde. Beim Stand von 16:13 für die SG Langenfeld nahm Steffen Bertram zwei Wechsel vor und versuchte so, den drohenden Satzverlust abzuwenden. Doch die Gastgeberinnen ließen einfach nicht locker und sorgten mit einem 25:18 für den Ausgleich.