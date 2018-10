Kunstrasentrend – TSV Nieukerk will nachziehen

Nieukerk Die meisten Fußballvereine im Gelderland sind mit einem modernen Kunstrasenplatz ausgestattet. Der TSV Nieukerk will nun den Ascheplatz Am Aermen Düwel durch eine zeitgemäße Sportanlage ersetzen.

Der TSV Nieukerk hat gegenwärtig 1150 Mitglieder, die in den sieben Sportabteilungen aktiv sind. Etwa 500 sind alleine im größten Sportbereich des TSV, dem Fußball, tätig. Im Rahmen der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses des Rates der Gemeinde Kerken wurde unter anderem die Planung eines neuen Kunstrasens am Nieukerker Sportplatz vorgestellt. Der Verein mit 123-jähriger Tradition leidet seit einiger Zeit an Spielerabgängen. Insbesondere ab den Jahrgängen der D-Jugend entscheiden sich viele begeisterte Kicker für einen Vereinswechsel. Der marode Zustand des nun fast 55 Jahre alten Ascheplatzes ist einer der Gründe, warum junge Fußballer aber auch Spieler aus dem Seniorenbereich lieber anderorts ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen, vermutet Referent Simon Itgenshorst.

Ein Kunstrasen ist nicht nur günstiger in der Pflege als die beiden Alternativen (Naturrasen und Ascheplatz), sondern kann auch am längsten bespielt werden. Während ein Naturrasen 300 bis 500 Stunden und ein Tennenplatz durchschnittlich 1000 bis 1500 Stunden jährlich in Anspruch genommen werden kann, soll ein Kunstrasenplatz bis zu 3000 Stunden im Jahr bespielbar sein, so van Aken.