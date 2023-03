Abstiegskampf Und noch ein „Sechs-Punkte-Spiel“

Mit dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Genc Osman Duisburg haben sich die Sportfreunde Broekhuysen am vergangenen Sonntag etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga verschafft. Im Falle einer Niederlage wäre der Neuling wieder in der Abstiegszone gelandet, von der er als Tabellensiebter nun gerade einmal zwei Punkte getrennt ist – so verdammt eng ist das Geschehen in der Liga.