Beeindruckende Erfolgsbilanz Gelderner Talente schwimmen bundesweit an die Spitze

Für eines seiner größten Talente hat der Schwimm-Club Delphin Geldern eine Ausnahme gemacht. Der Verein schickte Caroline Stark als einziges Mitglied des jungen Wettkampf-Teams bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften „Lange Strecke“ im Düsseldorfer Rheinbad an den Start. „Wir können in Geldern kein adäquates Langstreckentraining anbieten. Dazu haben wir einfach zu wenig Trainingsmöglichkeiten und zu voll besetzte Bahnen in den Übungsstunden. Eigentlich hätten wir auf den Wettbewerb ganz verzichtet. Caroline hat teilgenommen, weil sie im Jahrgang 2011 zum NRW-Kader gehört“, erklärte Trainer Jörg Löcker. Die Zwölfjährige rechtfertigte das Vertrauen und machte über 800 Meter Freistil ihre Sache ganz ausgezeichnet. Die Schülerin hielt sich exakt an die Absprachen und legte die ersten und die letzten 100 Meter in einer sehr hohen Geschwindigkeit zurück. „Die 600 Meter dazwischen hat sie wie ein Uhrwerk geschwommen“, lobte ihr Trainer.