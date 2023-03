Etliche Fragezeichen VC Eintracht vor ungewisser Zukunft

„Es muss sich erst noch zeigen, was in den nächsten Wochen passiert. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir in der nächsten Saison einen Neuanfang in der Oberliga in Angriff nehmen. Das ist für uns zwar kein Beinbruch, aber zumindest ein großer Einschnitt“, sagt Eintracht-Vorsitzender Hartmut Harmsen. Seit dem Aufstieg unter Regie des damaligen Meistermachers Thomas Cöhnen im Frühjahr 2016 hatten die Gelderner Volleyballerinnen in der Vierten Liga stets eine glänzende Rolle gespielt und bekanntlich im vergangenen Jahr die Meisterschaft und den Aufstieg in Liga drei nur um Haaresbreite verpasst.