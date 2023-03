Tennis Ein Teamplayer auf und neben dem Platz

Der 65-Jährige hat sich sofort an die Arbeit gemacht. Als neuer Chef des 1950 gegründeten Traditionsvereins, der „An der Bleiche“ am Rande der Gelderner Innenstadt eine der schönsten Tennis-Anlagen im Kreis Kleve vorweist, möchte er zunächst einmal die Zusammenarbeit mit den Clubs in den umliegenden Dörfern intensivieren. Als Steffi Graf und Boris Becker in den 80er Jahren hierzulande den Tennis-Boom auslösten, entstanden die Vereine in Walbeck, Veert, Hartefeld und Kapellen. Die Hochzeit ist zwar längst Geschichte. Doch die zwischenzeitliche Krisen- ist inzwischen wieder der Aufbruchstimmung gewichen.